Meteo Roma. Le previsioni per Sabato 15 Agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Meteo Roma Bel tempo nella giornata di Sabato con la prevalenza di schiarite e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Pochi cambiamenti domenica ma con nubi in aumento tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +21°C e +36°C. Meteo Lazio Giornata di Sabato con locali addensamenti sulle zone interne al pomeriggio e ampie schiarite altrove. Bel tempo anche domenica con poche nubi e cieli in prevalenza sereni per gran parte del giorno, nubi in aumento nel corso delle ore notturne ma senza fenomeni. previsioni Meteo Italia AL NORD Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali eccetto locali piogge lungo le coste adriatiche. Bel tempo anche al pomeriggio eccetto locali piogge o temporali sulle Alpi e in Appennino. In serata si ... Leggi su romadailynews

