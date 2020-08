Meteo dal Nord Africa dopo Ferragosto, si rischia caldo record (Di venerdì 14 agosto 2020) Continuano le proiezioni Meteo che prospettano temperature altissime nel corso della prossima settimana per effetto di un eccezionale ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. Questa dovrebbe interessare soprattutto la Penisola, la Sardegna ed in particolare stavolta la Sicilia. Attenzione, si tratta di proiezioni a lungo termine che andranno corrette nei prossimi giorni, ma ci teniamo a sottolineare che i valori termici previsti continuano a essere allineati su quegli estremi che vediamo qui sotto in elenco. In sostanza l’anticiclone NordAfricano dovrebbe sprigionare una forza inaudita di aria calda verso Nord, con caratteristiche di eccezionalità. Non possiamo escludere che localmente si possano raggiungere persino temperature ... Leggi su meteogiornale

