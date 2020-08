Mercato Juventus, scambio Dybala-Pogba: c’è la svolta, ora si fa sul serio (Di venerdì 14 agosto 2020) scambio Dybala Pogba- Come evidenziato da “Tuttosport“, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo il possibile scambio tra Juventus e Manchester United per quel che riguarda i cartellini di Dybala e Pogba. Sacrificare la Joya per arrivare al centrocampista francese, il quale consentirebbe a Pirlo di rinforzare la linea mediana. 100 milioni la valutazione di entrambi i cartellini. scambio Dybala Pogba, stesso ingaggio in vista del rinnovo della Joya Circa 13 milioni di euro l’ingaggio di Pogba, 15 milioni lordi, stessa cifra che la Juventus metterebbe sul piatto della bilancia in caso di rinnovo di Dybala, attualmente “fermo” a 7,3 milioni ... Leggi su juvedipendenza

