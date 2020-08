Mercato Juventus, Rugani o Romero? Cessione in difesa, Pirlo ha scelto (Di venerdì 14 agosto 2020) Mercato Juventus – Da qualche giorno l’ex centrocampista ha preso il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve ma il tempo stringe, c’è bisogno di pensare alla squadra per la prossima stagione e c’è bisogno anche di agire in fretta su alcuni obiettivi. Però bisogna anche sfoltire la rosa e per questo motivo almeno altri 3-4 giocatori, oltre a Matuidi che è già passato all’Inter Miami, dovrebbero lasciare Torino. E’ atteso anche un movimento in uscita in difesa. Mercato Juventus, il futuro di Rugani e Romero Come riporta Tuttosport, il nuovo allenatore dovrà valutare chi scegliere come quinto difensore tra Rugani e Romero. Il primo nella ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - tuttosport : #Juve, #Dybala è sul mercato: variabili #City e #RealMadrid - mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - juventus_libera : RT @daju29ro: Barca Bayern è una dedica a chi afferma che ill povero Sarri non poteva fare di piú perchè non gli hanno fatto il mercato. L'… - fiftycb : RT @Sport_Mediaset: Il papà di #Higuain: 'Terminerà il contratto alla #Juventus'. #SportMediaset -