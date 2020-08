Mercato Juventus, richiesta al Barcellona: Arthur anticipa l’arrivo (Di venerdì 14 agosto 2020) Mercato Juventus – I dirigenti di Andrea Agnelli hanno chiesto al Barcellona di avere Arthur già quando ci sarà il primo raduno in vista delle prossima stagione. Andrea Pirlo inizierà ufficialmente la sua avventura sul campo il giorno 24 agosto ed avrebbe chiesto di avere il brasiliano proprio per questa data. Secondo quanto riportato da UOL,l’ex Nazionale vorrebbe testare subito la squadra con i primi acquisti. Mercato Juventus: si lavora per anticipare l’arrivo di Arthur Arthur si trova in Brasile dopo essersi rifiutato di seguire il Barcellona e potrebbe quindi anticipare il suo arrivo a Torino che, regolarmente, dovrebbe avvenire a settembre. I tempi sono gli ... Leggi su juvedipendenza

