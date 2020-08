Mense, no a monoporzioni e stoviglie usa e getta. Così si danneggiano bambini e ambiente (Di venerdì 14 agosto 2020) Ancora una volta per paura del contagio “impersonale”, quello che passa per le superfici e gli oggetti, quello più improbabile, si prende un provvedimento che danneggia l’ambiente e che rende economicamente più insostenibili i processi. Era già accaduto con l’assurdo divieto di differenziare i rifiuti provenienti dalle abitazioni dei positivi al Covid e con l’assurdo obbligo di usare guanti usa e getta in una serie di occasioni. Ora mi riferisco al protocollo di sicurezza per le Mense e la refezione scolastica concordato tra Ministero della Pubblica Istruzione e sindacati, che apre la porta al ritorno delle stoviglie usa e getta anche in quelle scuole che l’avevano superato e soprattutto all’introduzione delle monoporzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

UdineseTV : Ziberna: 'No alle monoporzioni nelle mense scolastiche' - - iMagazineTwit : #Gorizia si oppone alle monoporzioni nelle mense scolastiche ?? - SlowFoodToscana : RT @SlowFoodItaly: Il ritorno a scuola, coinciderà anche con la riapertura delle mense scolastiche. Tra le ipotesi sulle modalità di rientr… - nucciogatto : RT @WatcherFood: In base a presunti rischi epidemici (smentiti da tutte le possibili fonti scientifiche) la politica accetta il consiglio d… - renatolemmi : @MIsocialTW Togliete dalle Linee Guida l'obbligo di monoporzioni e materiale monouso. Soldi sprecati e danni per l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mense monoporzioni No alle monoporzioni a scuola: anche Gorizia si ribella sulle mense Il Piccolo "Pasti a mensa e non sui banchi"

Non finiscono mai i problemi di tipo organizzativo legati alla ripresa dell’attività scolastica nel post Covid e, non bastasse la questione del distanziamento in classe (con le discussioni e polemiche ...

Scuola post Covid, le mense? Ecco la mappa del rischio e le dritte

Molte scuole rinunceranno invece al locale mensa per far posto alle aule e ... Non ci sarà mai un pasto di serie A e di serie B. Anche l’idea delle monoporzioni sigillate non ha senso e produrrebbe ...

Non finiscono mai i problemi di tipo organizzativo legati alla ripresa dell’attività scolastica nel post Covid e, non bastasse la questione del distanziamento in classe (con le discussioni e polemiche ...Molte scuole rinunceranno invece al locale mensa per far posto alle aule e ... Non ci sarà mai un pasto di serie A e di serie B. Anche l’idea delle monoporzioni sigillate non ha senso e produrrebbe ...