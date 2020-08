Melissa Satta e l’amore ritrovato con Boateng: «Un marito non si cambia come un ferro da stiro rotto» (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ex velina Melissa Satta si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Grazia. La showgirl durante la chiacchierata ha parlato della sua vita pubblica e privata. In particolar modo la conversazione si è concentrata su come lei e suo marito abbiamo ritrovato l’amore dopo un periodo di crisi. Infatti, passata la burrasca, Melissa Satta e Boateng sono tornati insieme più forti di prima. Basta osservare i loro post social per vederli felici e contente insieme al loro figlio Maddox, nato nel 2014. Naturalmente porre fine alla crisi non è stato facile e la coppia ha dovuto superare moltissime sfide, come ha ben raccontato Melissa, ma alla fine l’amore ha trionfato ... Leggi su urbanpost

