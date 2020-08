Matano-Cuccarini riesplode il caso. Il giornalista si difende: ha inventato tutto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il giornalista Alberto Matano, confermato in solitaria alla guida de "La Vita in Diretta", si è preso due mesi di tempo, ma alla fine ha risposto alle accuse di Lorella Cuccarini di essere un "maschilista con modo di fare subdolo" dopo che era stata eatromessa dal programma pomeridiano di RaiUno. In un'intervista al quotidiano La Repubblica, Matano ha detto: "Non so cosa sia il maschilismo. (...). Di tutte le cose che si poteva inventare questa è la più surreale. Mia mamma è una storica femminista italiana, è stata consigliere per le Pari Opportunità a Palazzo Chigi, vengo da una famiglia molto aperta. Mi è dispiaciuto perché non so cosa sia il maschilismo". Il volto noto del Tg1 ha comunque ringraziato la Cuccarini per l'esperienza epocale: ... Leggi su iltempo

