Mascherina obbligatoria nelle discoteche di Emilia-Romagna e Veneto (Di venerdì 14 agosto 2020) I governatori di Emilia-Romagna e Veneto hanno deciso di anticipare il governo e hanno disposto, a partire dalle 13.00 di sabato 15 agosto 2020, l'obbligo di indossare la Mascherina nelle discoteche delle due regioni, fornire il nominativo completo all'ingresso dei locali, distanziamento di almeno 2 metri anche sulle piste da ballo e capienza dimezzata per i locali notturni.Una stretta importante che sarà affiancata, sempre a partire da domani, da rigorosi controlli sul rispetto delle nuove direttive. In caso di accertata violazione sarà disposta la chiusura immediata del locale. Una decisione meno restrittiva rispetto della Regione Calabria, dove da ieri sono stati chiusi tutti i locali da ballo, ma comunque molto limitante nel tentativo di frenare la risalita dei ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Covid, il sindaco di Capri: mascherina obbligatoria tutto il giorno #capri - Agenzia_Ansa : #Ferragosto con le regole anti-covid. Emilia Romagna e Veneto dimezzano la capienza delle #discoteche, mascherina o… - fattoquotidiano : Joe Biden: “Ogni americano dovrebbe indossare la mascherina. Governatori, rendetela obbligatoria” - infoitinterno : Disco e Covid, capienza ridotta del 50% e mascherina obbligatoria: nuova ordinanza - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: #Ferragosto con le regole anti-covid. Emilia Romagna e Veneto dimezzano la capienza delle #discoteche, mascherina obbliga… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria

Money.it

ROMA – In un’intervista a La Stampa, il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, annuncia che «se i numeri non cambiano sarà inevitabile; la prossima settimana si cercherà di condividere una ...Otto nuovi positivi al coronavirus a Carini, si tratta nuovamente di un nucleo familiare, questa volta proveniente dalla Lombardia. Sale a 13 il numero di casi totali nel comune del Palermitano. Lo an ...