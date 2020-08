Marvel’s Avengers: niente crossover con Spider-Man Miles Morales (Di venerdì 14 agosto 2020) Ivertici di Marvel’s Games si sono espressi sulla possibilità di un eventuale crossover tra Marvel’s Avengers e Spider-Man: Miles Morales. Vediamo le loro dichiarazioni L’abbiamo detto: il fatto che Spider-Man sarà un’esclusiva delle console di casa Sony ha fatto storcere il naso a molti. A questo punto, tuttavia, in molti si sono chiesti se almeno su tali console potremo vedere una sorta di crossover tra il nuovo attesissimo titolo supereroistico, Marvel’s Avengers e il nuovo gioco di Insomniac Games sull’Uomo Ragno. Ebbene, sembra proprio che non sarà così, andiamo a vedere perché. Ecco le dichiarazioni dei vertici di Marvel’s Games sulla possibilità di un cammeo di ... Leggi su tuttotek

