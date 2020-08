Martina Franca: donenica funerali delle due vittime dell’incidente sulla statale Liviana Calabretto e Cesare Fumarola deceduti ieri sera (Di venerdì 14 agosto 2020) Una premessa. La cerimonia funebre sarà ovviamente all’insegna delle prescrizioni per il contenimento del corona virus. Dunque, assembramenti da evitare. Dopo le ispezioni cadaveriche il pubblico ministero di turno ha dato l’autorizzazione allo svolgimento dei funerali. Si terranno domenica mattina. Sarà giorno di bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici di Martina Franca, su disposizione del sindaco che invita per quel giorno la popolazione ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Liliana Calabretto e dei fratelli Cesare e Martino Fumarola. L'articolo Martina Franca: donenica funerali delle due vittime ... Leggi su noinotizie

