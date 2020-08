Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis e fa i nomi di due big della musica italiana che non hanno superato i provini di ‘Amici’! (Di venerdì 14 agosto 2020) È oggi online la seconda parte (dopo la prima pubblicata settimana scorsa) dell’intervista che Maria De Filippi ha rilasciato al settimanale Gente. La regina della tv, come viene spesso soprannominata, si è lasciata andare ad alcuni commenti su coloro che dai suoi programmi hanno poi macinato grandi successi. I talenti di Amici, ma anche i ragazzi di Uomini e Donne, oggi uscendo dal dating-show, possono trovare fama e successo. Innanzitutto, alla De Filippi è stato chiesto a quali ragazzi, usciti dai suoi programmi, è più affezionata, ma la conduttrice ha glissato: È l’unica domanda cui non rispondo, proprio non posso farlo. Se ti dicessi qualche nome, si scatenerebbe l’inferno. Con molti dei ragazzi che ... Leggi su isaechia

zazoomblog : Fabrizio Corona la notizia bomba come una scheggia Maria De Filippi ne sa qualcosa - #Fabrizio #Corona #notizia… - stagatocle : RT @chetempochefa: “Ho promesso a mio padre che non sarei più salita in macchina con Maurizio.' Maria De Filippi a #CTCF da @fabfazio sull'… - zazoomblog : Fabrizio Corona la notizia bomba come una scheggia Maria De Filippi ne sa qualcosa - #Fabrizio #Corona #notizia… - infoitcultura : U&D, Fabrizio Corona sul trono: Maria De Filippi ci starebbe pensando - antonellaa262 : Uomini e donne trono classico: Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda possibili tronisti Maria De Fili… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Temptation, le parole di orgoglio di Maria De Filippi per la Marcuzzi DiLei Amici 11, ricordate il vincitore Giuseppe? Eccolo oggi muscoli e addominali

Giuseppe Giofré è stato uno dei tanti protagonisti che si sono avvicendati nella lunga carriera del talent show Amici di Maria De Filippi. Il ballerino prese parte all’edizione numero undici, andata i ...

Simona Ventura su Belen Rodriguez: “Il suo uomo non è ancora arrivato. Lei piace alle donne perché soffre”

È stata proprio Simona Ventura a puntare sulla sconosciuta e bellissima Belen Rodriguez, durante la sesta edizione de “L’Isola dei Famosi”, era il 2008 e quell’anno vinse Vladimir Luxuria. La showgirl ...

Giuseppe Giofré è stato uno dei tanti protagonisti che si sono avvicendati nella lunga carriera del talent show Amici di Maria De Filippi. Il ballerino prese parte all’edizione numero undici, andata i ...È stata proprio Simona Ventura a puntare sulla sconosciuta e bellissima Belen Rodriguez, durante la sesta edizione de “L’Isola dei Famosi”, era il 2008 e quell’anno vinse Vladimir Luxuria. La showgirl ...