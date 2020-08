Maria De Filippi ha paura | Preoccupazione per la salute di Maurizio De Costanzo (Di venerdì 14 agosto 2020) Maria De Filippi teme per la salute di suo marito e durante l’intervista al settimanale Gente spiega le ultime discussioni avute in merito. Cosa sta succedendo a Maurizio Costanzo? La coppia più famosa della televisione italiana è sicuramente quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che, si dimostra sempre più innamorata nonostante tutto. … L'articolo Maria De Filippi ha paura Preoccupazione per la salute di Maurizio De Costanzo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Novella_2000 : L'aneddoto mai raccontato su Emma Marrone - zazoomblog : Maria De Filippi non sa scegliere Legami indissolubili fuori da Amici - #Maria #Filippi #scegliere #Legami - CheDonnait : #MariaDeFilippi parla del suo rapporto con #AlessandraAmoroso ed #EmmaMarrone e il suo ruolo di opinionista ad… - bmark85 : @Smg_1908 A quanta gente ha dato da mangiare maria de filippi. Che ricordiamo deve tutto ai terroni - BITCHYFit : Maria De Filippi svela cosa ha detto a Giulia De Lellis quando le ha confessato del libro -