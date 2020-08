Marco Rizzone, l’onorevole senza onore del M5S che si è intascato il bonus Iva (Di venerdì 14 agosto 2020) Nei giorni scorsi la senatrice del Movimento Sara Paglini aveva puntato il dito contro la stampa, accusandola di aver inventato un caso che non aveva riscontri nella realtà: “Lo scandalo dei furbetti del bonus Iva? Non esiste nessun parlamentare Cinque Stelle coinvolto”. E invece, nel giro di qualche ora, la verità è emersa accompagnata da un nome e un cognome, quello di Marco Rizzone. È lui, membro della commissione Attività Produttive e di quella di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, a essersi reso protagonista di un comportamento riprovevole, infilarsi in tasca un contributo di 600 euro pensato dallo Stato per andare incontro alle partite Iva messe in ginocchio dalla crisi economica figlia della pandemia. Soldi pubblici, soldi che sarebbero dovuti finire in mano a tanti ... Leggi su ilparagone

