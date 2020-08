Marco Rizzone: il deputato M5S che ha preso il bonus 600 euro (Di venerdì 14 agosto 2020) La senatrice del MoVimento 5 Stelle Sara Paglini qualche giorno fa attaccava il Tg1 e i giornali sostenendo che dicessero il falso sulla storia del bonus 600 euro Partite IVA perché non c’era nessun deputato del MoVimento 5 Stelle che lo aveva percepito. Il deputato invece esiste, fa parte del M5S e si chiama Marco Rizzone. Ieri Vito Crimi ha fatto sapere di averlo deferito ai probiviri. Rizzone è anche membro della Commissione Attività produttive e di quella di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. “In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco ... Leggi su nextquotidiano

ROMA Ore 12: in diretta streaming sul canale web della Camera va in onda il processo a Tridico. Prima negata, la diretta, poi, dopo le proteste di FdI, concessa. Per dire il nervosismo di queste ore a ...La senatrice del MoVimento 5 Stelle Sara Paglini qualche giorno fa attaccava il Tg1 e i giornali sostenendo che dicessero il falso sulla storia del bonus 600 euro Partite IVA perché non c’era nessun d ...