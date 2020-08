Mantovani-Mediagol: “Dybala da Pallone d’Oro, lo vedrei bene al fianco di Messi o Mbappé. Il caso Ilicic…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha vestito la maglia rosanero per ben due stagioni, dal 2011 al 2013.Stiamo parlando di Andrea Mantovani. L'esperto e duttile difensore ex Torino e Bologna, attualmente svincolato dopo l'ultima avventura al Vicenza, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Diversi sono stati i temi trattati dal calciatore originario di Torino, che in quel di Palermo ha indossato anche in alcune occasioni la fascia da capitano: dalla scelta da parte della società rosanero di puntare su Roberto Boscaglia, fin da subito in cima alle gerarchie degli stati generali di viale del Fante, tecnico che ha allenato proprio Mantovani a Novara, ai suoi trascorsi in Sicilia.Il classe 1984 ha compiuto un vero e proprio viaggio nel tempo, ricordando i diversi talenti passati da Palermo.DYBALA - "Dybala? Paulo è atterrato in ... Leggi su mediagol

Mediagol : Mantovani-#Mediagol: “#Dybala da Pallone d’Oro, lo vedrei bene al fianco di Messi o Mbappé. Il #casoIlicic…” - Mediagol : Mantovani-#Mediagol: 'Dybala da Pallone d'Oro, lo vedrei bene al fianco di Messi o Mbappé. Il caso Ilicic...'… - zazoomblog : Mantovani-Mediagol: “Tutto su Corazza e un aneddoto su Boscaglia. Palermo ecco l’identikit del difensore perfetto”… - Mediagol : #Mantovani-Mediagol: “Tutto su #Corazza e un aneddoto su Boscaglia. #Palermo, ecco l’identikit del difensore perfet… - WiAnselmo : Mantovani-Mediagol: 'Tutto su Corazza e un aneddoto su Boscaglia. #Palermo, ecco l'identikit del difensore perfetto… -