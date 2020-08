Manifestazioni Bielorussia: governo annuncia rilascio di mille detenuti (Di venerdì 14 agosto 2020) A seguito delle recenti elezioni presidenziali, la Bielorussia sta vivendo una situazione molto delicata: il governo ha annunciato il rilascio di mille manifestanti carcerati. La situazione in Bielorussia non è proprio rosea. A seguito delle elezioni che hanno visto vincere il presidente in carica Alexander Lukashenko, folle di manifestanti sono scesi in strada e hanno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

