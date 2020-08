Manchester City, Walker pronto a giocare… (di nuovo) in porta (Di venerdì 14 agosto 2020) L'edizione 2020 della Champions League giunge ormai al termine. In attesa dell'ultimo quarto di finale di questa sera tra Barcellona e Bayern Monaco, si pensa già alle semifinali. In tal senso, in casa Manchester City si pensa al Lione ma anche ad una curiosa possibilità che ha reso particolare il torneo per i Citizens ovvero l'ingresso, tra i pali, di Kyle Walker, esterno destro inglese, che si è messo in evidenza nella fase a gironi contro l'Atalanta.A seguito dell'espulsione di Claudio Bravo, portiere in campo nell'occasione del match contro la Dea a novembre, era stato proprio l'esterno difensivo, causa le sostituzioni terminate, a mettersio tra i pali. Un fatto che resterà nella storia della Champions League in quanto proprio Walker è stato l'unico "portiere" a non subire gol ... Leggi su itasportpress

