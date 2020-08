Manchester City-Lione, polemiche per l’arbitro olandese: il motivo (Di venerdì 14 agosto 2020) È scoppiata la polemica in Francia per l’assegnazione all’arbitro olandese Danny Makkelie per il match tra City e Lione Danny Makkelie sarà l’arbitro del quarto di Champions League tra Manchester City e Lione. Fino a qui tutto bene se non che il fischietto sia di nazionalità olandese e questo al club francese proprio non va giù. Il motivo è presto detto. In caso di vittoria della formazione di Guardiola, infatti, l’Ajax accederebbe direttamente ai gironi della prossima Champions, con tutte le importanti conseguenze economiche che questo ‘pass’ comporta. In caso contrario dovrà ripartire dallo spareggio preliminare. È scoppiata quindi la polemica in Francia per paura di ... Leggi su calcionews24

DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Guardiola: 'Con il Lione dobbiamo essere noi stessi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Guardiola: 'Con il Lione dobbiamo essere noi stessi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Guardiola: 'Con il Lione dobbiamo essere noi stessi' -