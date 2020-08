Manchester City-Lione (Champions League, 15 agosto ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 14 agosto 2020) Doveva esserci Cristiano Ronaldo, ci sarà invece Rudi Garcia alle Final Eight a sfidare il Manchester City di Guardiola, che con il portoghese avrebbe dato vita a un remake delle sfide infuocate di quando allenava il Barcellona. I francesi hanno confermato tutti i limiti della Juve capitalizzando l’1-0 dell’andata, gli inglesi hanno dimostrato di essere … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

