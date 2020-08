Manchester City, Guardiola: «Siamo cresciuti. Mostreremo chi siamo» (Di venerdì 14 agosto 2020) Pep Guardiola ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Lione: le parole dell’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Lione. LIONE – «Inizia un’altra competizione. Questa è la fase finale. siamo pronti a dare tutto e fornire prestazioni migliori rispetto a due anni fa. Ci siamo preparati. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i giocatori. Ci sono avversari di fronte. Cercheremo di non commettere errori. C’è sempre questa pressione per fare del nostro meglio. Tutto può succedere. È una competizione a sé. Ogni partita ... Leggi su calcionews24

