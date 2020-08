Malaga: cinque positivi al test da coronavirus (Di venerdì 14 agosto 2020) Anche il Malaga annuncia di avere dei risultati positivi dopo i test da COVID-19. Il comunicato è apparso direttamente sul sito del club andaluso: “Conoscuti i risultati dei test effettuati ieri a La Rosaleda, il Málaga CF conferma che cinque di loro hanno dato un risultato positivo da COVID-19. Le persone colpite sono asintomatiche e stanno bene. Come stabilito nel protocollo de LaLiga, rispettano la quarantena domestica, dove rimarranno per dieci giorni. Al termine di questo periodo, verranno eseguiti due test PCR con 72 ore di margine tra di loro. Se entrambi sono negativi, verranno dimessi e potranno riprendere il lavoro quotidiano. Il Club ha già contattato le autorità sanitarie competenti per trasmettere queste informazioni”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

sportface2016 : #Malaga, cinque giocatori positivi al coronavirus - Whatsername__93 : @SanDaniele17 Malaga. Prima fila, col mare che quasi ti tocca i piedi. Ombrellone e due lettini 10€. Io ci ho prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Malaga cinque Malaga: cinque positivi al test da coronavirus alfredopedulla.com golf, Sullivan profeta in patria

EPILOGO: L’inglese Andy Sullivan è tornato al successo dopo quasi cinque anni dominando nell’English Championship concluso con 257 (66 62 64 65, -27) colpi, sette di vantaggio sullo spagnolo Adrian Ot ...

Eurotour: Andy Sullivan vince dopo quasi cinque anni

Roma, 9 ago. (askanews) – L’inglese Andy Sullivan è tornato al successo dopo quasi cinque anni dominando nell’English Championship concluso con 257 (66 62 64 65, -27) colpi, sette di vantaggio sullo s ...

EPILOGO: L’inglese Andy Sullivan è tornato al successo dopo quasi cinque anni dominando nell’English Championship concluso con 257 (66 62 64 65, -27) colpi, sette di vantaggio sullo spagnolo Adrian Ot ...Roma, 9 ago. (askanews) – L’inglese Andy Sullivan è tornato al successo dopo quasi cinque anni dominando nell’English Championship concluso con 257 (66 62 64 65, -27) colpi, sette di vantaggio sullo s ...