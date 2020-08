Maglie critica Conte per il favore al suocero: “Manina amica” (Di venerdì 14 agosto 2020) Maglie all’attacco di Conte. La giornalista e opinionista italiana, molto vicina alle posizioni del centrodestra, non sopporta il cambio di norme sulle tasse non pagate. La misura, Contenuta nel Dl Rilancio, va a favorire nello specifico il padre di Olivia Palladino, compagna del premier, proprietario di un hotel di lusso nel cuore della Capitale. L’aiutino al suocero di Conte Fa discutere una norma Contenuta nel Dl Rilancio. Cambia infatti la norma per le tasse di soggiorno non pagate. A beneficiarne troviamo anche Cesare Palladino, proprietario del Grand Hotel Plaza, lussuoso hotel nel cuore della capitale. Il caso (o forse no) vuole che Cesare sia il papà proprio della compagna di Giuseppe Conte. Con la nuova norma la somma che prima era stata ... Leggi su newspad

Maria Giovanna Maglie contro Andrea Scanzi e Giuseppe Conte: "Qui i cazzari sono due" Maglia Fiorentina 2020-21: dietrofront di Robe di Kappa, l'immagine sparisce dal sito

Il nuovo sponsor tecnico, Robe di Kappa ha diffuso sul proprio sito le immagini della nuova 'prima' maglia della Fiorentina per la stagione 2020-2021. Era nell’aria già da mesi (anche se la Fiorentina ...

Serie A, rivoluzione numeri di maglia: cosa cambia

La Lega Calcio ha deciso: nella prossima stagione di Serie A tutte le squadre avranno il font – il carattere di scrittura – tutte uguali. Nomi e numeri di maglia saranno omologati per garantire una vi ...

