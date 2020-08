Made in Italy salvo, non ci saranno nuovi dazi degli Usa (Di venerdì 14 agosto 2020) Made in Italy salvo: non ci saranno nuovi dazi degli USA sui prodotti agroalimentari. Coldiretti: “Salvi 3 miliardi di export di vino, olio e pasta” Il Made in Italy si salva da nuovi dazi degli USA. Gli Stati Uniti hanno infatti deciso di non modificare le tariffe sui prodotti dell’Unione europea. Il tutto a seguito delle vicende legate al contenzioso con Airbus sugli aiuti di Stato. Dunque non c’è pericolo che gli aumenti tariffari vengano estesi anche a vino, olio e pasta. Coldiretti sostiene che le manovre rimaste inattuate avrebbero colpito 3 miliardi di euro di cibo italiano, “pari a due terzi del totale, in un momento reso già difficile ... Leggi su zon

