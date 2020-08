Macron occupa militarmente il Mediterraneo. E l’Italia sta a guardare (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 ago – Allo smodato attivismo turco nel Mediterraneo (e non solo) dovrebbe rispondere quello italiano. E invece il lassismo del nostro ministero degli Esteri rischia di farci perdere ancor più terreno in un’area del mondo per noi da sempre fondamentale da un punto di vista strategico. Così, mentre Di Maio si trastulla sui social pubblicando selfie con Scanzi, la reazione alle mire di Erdogan arriva da Macron. Certo, che la Francia sia svelta ed efficace nel ritagliarsi un ruolo di primo piano nel Mare Nostrum non è una novità. Libia, su tutti, docet. Mestamente potremmo limitarci a constatare che Parigi ha una politica estera, un’intelligence collaudata che storicamente lavora per garantire gli interessi francesi e una mentalità lungimirante. Noi no, o quantomeno tutte queste prerogative in ... Leggi su ilprimatonazionale

