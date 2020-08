"Ma a chi siamo in mano?". Borghi umilia Tridico: i suoi strafalcioni in italiano, in diretta | Guarda (Di venerdì 14 agosto 2020) "Sono senza parole". Claudio Borghi, in diretta su Twitter, riferisce ai followers in tempo reale gli strafalcioni del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, in audizione in videoconferenza con la Commissione Lavoro della Camera. Tridico deve rendere conto della fuga di notizie dei nomi dei politici "furbetti" del bonus di 600 euro riservati alle Partite Iva. Al di là dei contenuti (Tridico non ha saputo dare una spiegazione a quanto accaduto), a sconcertare il deputato ed economista della Lega è l'italiano sciorinato da Tridico: ha ripetuto più volte "open deta" (anziché open data), talvolta declinandolo in un malizioso "open date" (appuntamento aperto). E Borghi si chiede: ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : OPEN DETA Ma a chi siamo in mano!!! #Tridico

Una serata caldissima, non solo dal punto di vista atmosferico. La vigilia di Ferragosto segna infatti il destino di Perugia e Pescara. Stasera (ore 21) al Curi si decide chi rimarrà in serie B e chi ...

Estate e mare vanno a braccetto: e gli innumerevoli bagni nell’acqua salata fanno sì che i capelli siano subito più robusti e volumizzati. Persino il liscio modello 'spaghetto' guadagna corposità. Ecc ...

