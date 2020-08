M5s vota nuove regole, anche Fico per il Sì: “Consiglieri comunali devono potersi ricandidare. E serve riflessione su alleanze” (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo Luigi Di Maio, tocca a Roberto Fico schierarsi per il sì ai due storici quesiti in votazione in queste ore sulla piattaforma Rousseau. Gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati infatti a decidere modifiche al limite dei due mandati e la possibilità di fare alleanze con i partiti a livello locale. “Fino alle 12 si potrà votare su Rousseau su due quesiti molto significativi per le scelte che il Movimento 5 stelle dovrà fare per il futuro”, ha scritto su Facebook il presidente della Camera. “Siamo cambiati in questi anni e continueremo a farlo, misurandoci con la realtà che evolve. Questo significa sapersi mettere in discussione, maturare, crescere, imparare dagli errori fatti e scrivere nuove pagine. Personalmente sono convinto che i nostri consiglieri ... Leggi su ilfattoquotidiano

M5S_Senato : OGGI E DOMANI SI VOTA: mandato comunale e alleanze locali con partiti tradizionali - fattoquotidiano : M5s vota su Rousseau le nuove regole su mandato zero e alleanze locali, Di Maio si schiera: “Due sì perché io mi fi… - LuigiGallo15 : Dopo 11 anni il M5S governa solo lo 0,58% dei comuni e sono da ammettere gli errori nazionali sugli enti locali. Di… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: M5s vota nuove regole, anche Fico per il Sì: “Consiglieri comunali devono potersi ricandidare. E serve riflessione su… - fattoquotidiano : M5s vota nuove regole, anche Fico per il Sì: “Consiglieri comunali devono potersi ricandidare. E serve riflessione… -