M5S: su Rousseau sì al terzo mandato e alleanza tra partiti (Di venerdì 14 agosto 2020) I risultati sulla piattaforma Rousseau parlano chiaro: il M5S non sarà più lo stesso. Via libera alla ricandidatura della Raggi a Roma Possiamo salutare il vecchio M5S e dare il benvenuto ad un nuovo partito politico. Due dogmi fondativi dello stesso movimento sono stati spazzati via dal voto sulla piattaforma Rousseau. Sì al terzo mandato per gli eletti M5S. E via libera all’alleanza con i partiti «tradizionali» alle prossime elezioni amministrative. È il risultato della votazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau. «Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48.975 aventi diritto — fa sapere il Movimento — che hanno espresso complessivamente 97.685 preferenze». I voti Il primo quesito ... Leggi su zon

