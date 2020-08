M5s-Pd, il sindaco di Pesaro: avanti tutta con alleanza nelle Marche (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo il sì della Piattaforma Rousseau alle alleanze locali per il M5s, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, dà l'endorsement a una possibile alleanza tra i pentastellati e il Pd nelle Marche. 'Sapevo ... Leggi su tgcom24.mediaset

M5S_Senato : Il candidato sindaco della settimana – Maria Teresa Fortini – Bolzano - fattoquotidiano : Bonus 600 euro, tra i beneficiari il sindaco M5s di Campobasso: “Donati al Comune” - fattoquotidiano : Il sindaco M5s di Campobasso, Roberto Gravina, è uno dei politici che hanno beneficiato del bonus da 600 euro - Simona_Buratti : RT @LaVeritaWeb: All'indomani dell'irruzione di un egiziano in cattedrale, il sindaco di una metropoli preda dei balordi ha avuto solo una… - christianvega_ : RT @GioChirilly: È sbocciato l'ammmore tra il pd e il #M5S...? Già ieri il comico e il sindaco di Milano erano a pranzo insieme. ?? Tra un… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s sindaco

Castelli Notizie

Il M5s dice sì a al secondo mandato di Virginia Raggi come sindaco di Roma. La consultazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau ha approvato i due quesiti messi a votazione. Come riportato da A ...ROMA (ITALPRESS) – Il voto degli iscritti del M5S sulla piattaforma Rousseau “credo sia un fatto positivo. Siamo un alleanza tra forze diverse che rimangono diverse, ma per governare bisogna essere al ...