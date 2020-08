M5S, in nemmeno 50mila scelgono le alleanze elettorali ed il mandato zero. Il sen. Dessì: “Porcata di Ferragosto” (Di venerdì 14 agosto 2020) Detto fatto, stamane il capo politico del M5s, Vito Crimi, ha affidato agli elettori della piattaforma Rosseau l’esito di due scelte, destinate a mutare profondamente nel tempo il destino del movimento stesso, sempre più ‘partito’ – quello che per statuto ed organigramma avevano sempre contestato – e meno Movimento. Così a Mezzogiorno, è stato stabilito che il ‘mandato zero’ subirà la cancellazione (via libera alla Raggi per cercare di recuperare quanto possibile, e ranghi serrati intorno ai parlamentari più ‘fidati’), che saranno possibili le alleanze territoriali anche con i “partiti tradizionali”, sperando in questo modo di ‘sopravvivere’. Nello specifico, un Paese popolato da ben 60 milioni di abitanti (60.000.000), ha ... Leggi su italiasera

chedisagio : La sindaca di Roma, @virginiaraggi, nell'annunciare la sua ricandidatura, manda in soffitta (senza nemmeno un voto… - argentofisico : RT @gr_grim: E anche questa è andata. Non so nemmeno se resta ancora qualcos'altro da rinnegare. La cosa più stupefacente è che nonostante… - raffyfw1973 : RT @57_mimmo: Se è vero che il mio @pdnetwork ritira tutte le cause ed i processi contro il #M5S sono veramente sbalordito e senza parole.Q… - ruffino_paola : RT @57_mimmo: Se è vero che il mio @pdnetwork ritira tutte le cause ed i processi contro il #M5S sono veramente sbalordito e senza parole.Q… - suitetti : RT @57_mimmo: Se è vero che il mio @pdnetwork ritira tutte le cause ed i processi contro il #M5S sono veramente sbalordito e senza parole.Q… -