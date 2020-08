M5s, il sì alle alleanze con i partiti riapre le trattative sui territori. Nelle Marche i dem insistono: “Si faccia l’accordo per le Regionali” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il via libera della base 5 stelle, seppur con un margine di poco più di 9mila voti, alle alleanze con i partiti a livello locale riapre le trattative in vista delle elezioni amministrative. Ma non solo. Superato lo storico tabù del M5s che, fino a questo momento, ha sempre respinto ogni accordo che non fosse con liste civiche, sono tante le possibilità che si aprono a livello territoriale. Tanto che qualcuno si è spinto a chiedere di ridiscutere gli accordi per le Regionali: nonostante il voto si limitasse a parlare di accordi per le elezioni Comunali, c’è chi ora propone di aprire un nuovo tavolo là dove sarebbe più utile per i due fronti unire le forze. Le indiziate principali sono la Puglia e le Marche: se nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

