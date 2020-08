M5S dice si al terzo mandato e alle alleanze con i partiti. Raggi: “Mi candido, avanti a testa alta” (Di venerdì 14 agosto 2020) Passano entrambi i quesiti posti agli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Pd, Zingaretti: «Si a intese, bella notizia». Di Maio: «Inizia una nuova era» Leggi su lastampa

Ultime Notizie dalla rete : M5S dice M5S dice si al terzo mandato e alle alleanze con i partiti. Raggi: “Mi candido, avanti a testa alta” La Stampa Gori: "M5S almeno fa finta di chiedere, Pd manco quello"

"Rousseau dice sì all’alleanza col #Pd. Non dico cosa penso di queste consultazioni via piattaforma, ma il Movimento 5Stelle ha almeno fatto finta di chiedere alla base cosa ne pensasse. Il Pd manco q ...

I Cinque Stelle aprono a terzo mandato e alleanze con i partiti

Gli iscritti M5S aprono, nel voto su Rousseau, al terzo mandato per i sindaci e anche alle alleanze con i partiti tradizionali. I due quesiti passano con l'80% e il 60% dei sì, l'affluenza è stata inf ...

