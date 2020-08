M5s, deferito Rizzone: ha chiesto il bonus (Di venerdì 14 agosto 2020) Deputato con il bonus, il Movimento 5 Stelle ha deferito Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri. Crimi, ‘Chiesta la sospensione e severità nella sanzione’. Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha fatto sapere che Marco Rizzone è stato deferito ai probiviri per aver richiesto all’Inps il bonus per partite Iva. Sarebbe quindi lui uno degli ormai famigerati deputati con il bonus (chi sono) che stanno agitando l’estate politica italiana. Deputati con il bonus, il Movimento 5 Stelle ha deferito Maro Rizzone al Collegio dei Probiviri Per Marco Rizzone, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Attività ... Leggi su newsmondo

