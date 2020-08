Lutto per Patty Pravo, è morto l’ex marito Gordon Faggetter (Di venerdì 14 agosto 2020) Lutto per Patty Pravo: è morto a 72 anni il musicista Gordon Faggetter, suo primo marito. Ex batterista inglese del gruppo Cyan Three, era nato nel 1948 a Surrey nel Regno Unito, si era poi trasferito a Brighton con la famiglia dove è rimasto fino al 1965 quando con due amici iniziò a suonare la batteria e creò il gruppo dei Cyan Three, i ‘ragazzi dagli occhi azzurri’. A dare l’annuncio della sua scomparsa, sui suoi profili social, è l’etichetta discografica RCA. I Cyan Three arrivarono in Italia nel 1967, selezionati e scritturati dal mitico Alberigo Crocetta, per accompagnare al Piper Club, le esibizioni di Patty Pravo: fu così che i due si conobbero e poi si sposarono. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lutto per Emma Marrone, l'addio straziante: "addio piccoletta mia…"(FOTO)

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Monticelli in lutto per la manager texana nata nella Bassa La Provincia Cuneo, incidente Castelmagno: il volley in lutto per Samuele Gribaudo

La tragedia di Cuneo ha colpito anche il mondo dello sport. Il mondo del volley piemontese è in lutto per l'incidente costato la vita, nella zona di Castelmagno (Cuneo), a cinque ragazzi. Una delle vi ...

Pieces of a Woman

, film diretto da Kornél Mundruczó, racconta la storia di una giovane donna, che ha perso il suo bambino e, a seguito di ciò, ha visto sua vita completamente sconvolta. Per superare il lutto, decide d ...

