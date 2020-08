Lutto per Maradona, morto il cognato (Di venerdì 14 agosto 2020) È di oggi la notizia di un terribile Lutto per l’ex calciatore Diego Armando Maradona. Infatti, Raul Machuca, cognato di Maradona, è morto dopo essere risultato positivo al coronavirus. La morte del cognato di Maradona Il cognato del Pibe de oro era il marito della sorella Rita. La notizia del suo decesso è stata data dal quotidiano argentino Clarin. A quanto risulta, l’uomo aveva 77 anni, ed era ricoverato da ormai più di 20 giorni in una clinica dopo essere risultato positivo al Covid-19. A confermare il decesso ci ha pensato un portavoce della clinica di Vicente Lopez, dove il 77enne si trovava ricoverato. Sembra che l’uomo fosse in sovrappeso e che soffrisse di problemi respiratori, essere ... Leggi su thesocialpost

