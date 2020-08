Lutto nel mondo del giornalismo: morto Stefano Malatesta (Di venerdì 14 agosto 2020) Un Lutto che sconvolge il mondo del giornalismo. Stefano Malatesta, autore e scrittore, ci lascia all’età di 80 anni. All’età di 80 anni è morto il giornalista e autore di romanzi, Stefano Malatesta. A darne la notizia l’ufficio stampa della casa editrice Neri Pozza, per la quale curava la collana “Il Cammello Battriano“. Era nato … Leggi su viagginews

francobus100 : Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 80 anni Stefano Malatesta

