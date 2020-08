Lucy Hale l’incubo del provino per 50 sfumature di grigio: “Mi ha spaventato a morte” (Di venerdì 14 agosto 2020) Lucy Hale ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha ricordato la sua audizione per la parte di Anastasia nel film Cinquanta sfumature di grigio. L’attrice, celebre per aver partecipato alla serie Pretty Little Liars, si era proposta per il ruolo della protagonista ma non aveva ben chiaro che per quale tipo di film si stesse candidando. Un’audizione spaventosa Riguardo la sua audizione, Lucy Hale ha raccontato che il monologo che era chiamata ad interpretare era veramente esplicito. L’attrice ha detto: “Non erano scene reali del film, ma era un monologo sessualmente esplicito. Non sapevo nemmeno cosa stessi dicendo. Sono stata un po’ ingenua. Ma sì, ho fatto lo stesso l’audizione. Ovviamente non ho ottenuto la parte. Ma è ... Leggi su velvetgossip

klowlbs : RT @Alymalik5Aly: Io che vedo questa foto: 'oddio ora faccio lo screen così poi posso comprare gli occhiali uguali, il vestito uguale, la c… - Alymalik5Aly : Io che vedo questa foto: 'oddio ora faccio lo screen così poi posso comprare gli occhiali uguali, il vestito uguale… - clikservernet : Cinquanta sfumature di grigio, Lucy Hale parla del suo provino: “mi ha spaventato a morte” - Noovyis : (Cinquanta sfumature di grigio, Lucy Hale parla del suo provino: 'mi ha spaventato a morte') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cinquanta sfumature di grigio, Lucy Hale parla del suo provino: 'mi ha spaventato a morte'… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucy Hale Lucy Hale si è definita "più single che mai" ma ha ben in mente le caratteristiche che cerca in un fidanzato MTV.IT Lucy Hale l’incubo del provino per 50 sfumature di grigio: “Mi ha spaventato a morte”

“Non erano scene reali del film, ma era un monologo sessualmente esplicito. Non sapevo nemmeno cosa stessi dicendo. Sono stata un po’ ingenua. Ma sì, ho fatto lo stesso l’audizione. Ovviamente non ho ...

Un tailleur bianco estivo, come Brooke Shields chicchissima negli 80

Il tailleur bianco estate 2020 è oversize e leggero, con il sottogiacca ridotto ai minimi termini: come negli anni ’80. Un look genderless da manuale e un grande classico nel guardaroba delle star da ...

“Non erano scene reali del film, ma era un monologo sessualmente esplicito. Non sapevo nemmeno cosa stessi dicendo. Sono stata un po’ ingenua. Ma sì, ho fatto lo stesso l’audizione. Ovviamente non ho ...Il tailleur bianco estate 2020 è oversize e leggero, con il sottogiacca ridotto ai minimi termini: come negli anni ’80. Un look genderless da manuale e un grande classico nel guardaroba delle star da ...