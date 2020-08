Lotta al Covid, da palazzo Mosti nuove disposizioni per la ‘movida’ (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoObbligo di utilizzo delle mascherine e controlli per la verifica della temperatura da parte delle forze dell’ordine. Sono alcune delle disposizioni anti-Covid adottate dal Comune di Benevento per la movida del capoluogo. L’ordinanza, che riportiamo integralmente, è stata firmata questa mattina dal vicesindaco Mario Pasquariello. L'articolo Lotta al Covid, da palazzo Mosti nuove disposizioni per la ‘movida’ proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid Fotogallery: casco di Sainz dedicato alla lotta contro il COVID Motorsport.com Italia Vaccini, l'Ue compra 400 milioni di dosi. Accordo fra Bruxelles e Astrazeneca

“La Commissione ha concluso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi del futuro vaccino di Astrazeneca contro il Covid-19. Siamo impegnati a salvaguardare la salute degli europei e dei n ...

Aumentano i contagi in Europa: in Spagna 3.000 nuovi casi, Berlino richiude le scuole

I numeri certificano, con progressione impietosa, che i contagi in Europa continuano a crescere, tanto che i controlli alle frontiere interne si stanno rafforzando. Il Covid avvolge, nuovamente, il Ve ...

