Los Angeles | abbattuta stattua di George Washington

Nella notte di ieri, giovedì 13 agosto, sette persone hanno abbattuto a Los Angeles la statua di George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1789 al 1797. La polizia di Los Angeles ha fatto sapere che i sette sono stati arrestati.

Coronavirus, Los Angeles stacca luce e acqua a chi organizza feste in casa #coronavirus - 'Mia madre mi ha detto: devi lottare per le cose che non hanno una voce.' - Peccato. Era un bravo giocatore per Los Angeles. Spero che possa ritornare pronto a qualche altra squadra MLS. - Adama Diomandé e #LAFC si dicono addio consensualmente per motivi familiari del giocatore. - Movimentati 856.389 teu, il 6,1% in meno del 2019

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles Los Angeles, addio a Lorenzo Soria, il presidente dei Golden Globe la Repubblica Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati/ Lei si consola con Midnight Sky

Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati, lei si consola con Midnight Sky, il nuovo singolo ad un anno dall’addio al marito Liam Hemsworth Altra estate, altro giro di giostra, e anche questa volta ...

George Kittle diventa il TE più pagato della NFL

Un rinnovo che, a San Francisco, si presagiva già di diversi giorni e che ha preso forma da diverse ore. I 49ers blindano George Kittle, con un nuovo contratto, che lo rende il TE più pagato della NFL ...

