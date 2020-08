Lonato: cena di socializzazione sotto le stelle (Di venerdì 14 agosto 2020) In questa serata persone che non si sono mai viste prima si incontrano per gustarsi una cena in compagnia. Nuove conoscenze e tante risate sono sul menu, oltre ai piatti gustosi preparati dallo chef ... Leggi su bresciatoday

In questa serata persone che non si sono mai viste prima si incontrano per gustarsi una cena in compagnia. Nuove conoscenze e tante risate sono sul menu, oltre ai piatti gustosi preparati dallo chef M ...

Contagi nei locali da Nord a Sud: tutte le discoteche da cui sono nati nuovi focolai

Dalla Sardegna al Piemonte, dalla Sicilia alla Toscana: cresce in tutta Italia il numero di focolai di Covid-19 nati dopo una serata in discoteca. Alcuni locali all'aperto sono stati chiusi, altri pro ...

