Lombardia, +97 casi e un decesso Coronovirus, a Bergamo 7 nuovi positivi (Di venerdì 14 agosto 2020) Con 7.464 tamponi effettuati, sono stati 97 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di questi 15 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologico. Leggi su ecodibergamo

Con 7.464 tamponi effettuati, sono stati 97 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di questi 15 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologico. Sono i dati sul Covid-19 diffusi da R ...

Coronavirus: in Lombardia 97 positivi e un decesso

