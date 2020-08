L’ira dei medici della sanità privata: «Eravamo angeli, ora il governo ci volta le spalle» (Di venerdì 14 agosto 2020) angeli durante il Covid, ma dimenticati oggi. Questo il destino dei medici della sanità privata passati in poche settimane da eroi impegnati nell’emergenza sanitaria a soggetti scomodi, su cui spargere nebbia e disinteresse. “Politica e istituzioni ci hanno abbandonato – osserva con amarezza il Segretario Nazionale della Cimop, dott.ssa Carmela De Rango – È vergognoso il mancato rinnovo del contratto. Noi medici definiti angeli nel periodo Covid, siamo stati ignorati dal ministro Speranza, dal presidente delle regioni Bonaccini e anche dalle singole Regioni. La nota del Cimop (medici della sanità privata) “Non finiremo di denunciare la sconcertante ... Leggi su secoloditalia

