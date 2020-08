Lipsia Atletico Madrid: la notte più buia per i Colchoneros – ANALISI TATTICA (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Atletico Madrid di Simeone esce dalla Champions contro un Lipsia scintillante. La squadra di Nagelsmann è stata nettamente superiore L’estate 2019 è stata di grande rinnovamento per l’Atletico Madrid di Simeone, è di fatto iniziata buona parte della ricostruzione della rosa. Oltre a pilastri come Griezmann, Filipe Luis e Juanfran, è anche partito, dopo una sola stagione, un Rodri che era stato acquistato dal Villarreal per sostituire capitan Gabi, leader indiscusso per oltre 8 anni. Sono arrivati giocatori dall’età media piuttosto bassa, tra cui Trippier, Llorente, Lodi e un Joao Felix pagato 126 milioni di euro. Scatenando diverse ire e lamentele nell’ambiente, Simeone aveva definito questa stagione come di transizione, proprio ... Leggi su calcionews24

