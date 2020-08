Lione, Rudi Garcia punge ancora: “City favorito? Anche la Juve lo era…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Con la sua squadra sta compiendo un miracolo. E’ arrivato ai quarti di finale riuscendo ad eliminare la Juve e adesso non si vuole fermare. Il tecnico del Lione Rudi Garcia, parlando alla vigilia della sfida contro il MAnchester City, è tornato a parlare indirettamente dei bianconeri, che già aveva punto in più occasioni, l’ultima nel post gara in sala stampa. “Sono contento di essere qua con il mio Lione – le sue parole a Sky – Il MAnchester Ciy è favorito perché costruito per vincere, ma Anche la Juve lo era e quindi il nostro obiettivo non cambia: vogliamo vincere e arrivare in semifinale. La doppia sfida con la Juve ci ha ... Leggi su calcioweb.eu

