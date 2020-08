Lione, Garcia: «Manchester City favorito come la Juventus» (Di venerdì 14 agosto 2020) Rudi Garcia ha commentato la sfida di Champions League contro il Manchester City: le dichiarazioni del tecnico del Lione Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions League contro il Manchester City. «Sono contento di essere qua con il mio Lione. Sappiamo che il City è favorito come la Juve, come i bianconeri sono costruiti per vincere la Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @SkySport: Manchester City-Lione, Garcia: 'Juve ci ha dato fiducia. Vogliamo la semifinale' - 11contro11 : Manchester City-Olympique Lione, le parole di Rudi Garcia alla vigilia #ManchesterCity #OlympiqueLione… - apetrazzuolo : LIONE - Garcia: 'City favorito, ma con tutta l'umiltà che ci serve abbiamo l'ambizione di qualificarci' - Phobia_Zeee : RT @SkySport: Manchester City-Lione, Garcia: 'Juve ci ha dato fiducia. Vogliamo la semifinale' - sportli26181512 : Manchester City-Lione, Garcia: 'Juve ci ha dato fiducia. Vogliamo la semifinale': L'allenatore francese ha parlato… -