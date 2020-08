Liga, il COVID-19 dilaga: due casi positivi al Real Betis (Di venerdì 14 agosto 2020) Due casi di positività al Coronavirus registrati al Real Betis: lo rende noto il club spagnolo con un comunicato Anche il Betis ha registrato due casi di positività al COVID-19 dopo i tamponi fatti all’intero gruppo squadra. Ecco il comunicato del club spagnolo. «Il Real Betis ha riscontrato due casi positivi al COVID-19 nei test effettuati a Marbella per cominciare la fase di pre-stagione. I test sono stati Realizzati nella giornata di ieri quando erano stati svolti solamente allenamenti individuali in cui sono stati rispettati tutti i protocolli della Liga e delle autorità sanitarie. Entrambi sono in ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Liga COVID Liga, un altro positivo al COVID-19: un tesserato del Levante in isolamento TUTTO mercato WEB Coronavirus nella Liga: due casi nel Betis, uno nel Villarreal

ROMA - Altri casi di Coronavirus nel calcio in Spagna. Il Real Betis Siviglia ha rilevato due positivi nella rosa, trasferita a Marbella per svolgere la prima fase della preparazione estiva. Le person ...

