Libia | L'Italia rafforza la cooperazione militare con le autorità di Tripoli

Migliaia di morti e inaudite violazioni dei diritti umani, un conflitto "interno" con sempre più numerosi attori armati provenienti da mezzo mondo, ma l'Italia mantiene stabile la sua partnership con il Governo di Accordo Nazionale e promette di potenziare gli aiuti militari alle autorità libiche. Lo scorso 5 agosto, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è recato in visita ufficiale in Libia per incontrare il Presidente del Consiglio del GAN Fayez al Sarraj e le principali autorità

Migliaia di morti e inaudite violazioni dei diritti umani, un conflitto “interno” con sempre più numerosi attori armati provenienti da mezzo mondo, ma l’Italia mantiene stabile la sua partnership con ...

