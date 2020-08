Libia | L'Italia rafforza la cooperazione militare con le autorità di Tripoli (Di venerdì 14 agosto 2020) Migliaia di morti e inaudite violazioni dei diritti umani, un conflitto “interno” con sempre più numerosi attori armati provenienti da mezzo mondo, ma l'Italia mantiene stabile la sua partnership con il Governo di Accordo Nazionale e promette di potenziare gli aiuti militari alle autorità libiche. Lo scorso 5 agosto, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è recato in visita ufficiale in Libia per incontrare il Presidente del Consiglio del GAN Fayez al Sarraj e le principali autorità (...) - Attualità / Esercito, Libia, Migranti, , Tripoli, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

Piero42395724 : RT @Ilconservator: Se sei all' estero e vuoi tornare in Italia senza fare il tampone basta passare per la Libia. - Giggia60880124 : RT @Ilconservator: Se sei all' estero e vuoi tornare in Italia senza fare il tampone basta passare per la Libia. - margheritamg3 : RT @Ilconservator: Se sei all' estero e vuoi tornare in Italia senza fare il tampone basta passare per la Libia. - DanAbno84717548 : RT @Ilconservator: Se sei all' estero e vuoi tornare in Italia senza fare il tampone basta passare per la Libia. - mapkomarco521 : RT @Ilconservator: Se sei all' estero e vuoi tornare in Italia senza fare il tampone basta passare per la Libia. -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Italia Libia: Italia, Francia e Germania pronte a sanzionare chi viola l'embargo sulle armi la Repubblica Forte aumento degli arrivi di migranti nell'ultimo anno in Italia

Forte crescita degli arrivi di migranti nell'ultimo anno in Italia: sono stati 21'618 tra il 1. agosto 2019 e il 31 luglio 2020 contro gli 8'691 dell'analogo periodo del 2018/19 (+148,7%). Secondo i d ...

Migranti, di nuovo emergenza. In un anno arrivi in aumento del 148 per cento. Il Viminale: “Molti in Italia con sbarchi autonomi”

Forte crescita degli arrivi di migranti nell'ultimo anno: sono 21.618 tra l'1 agosto 2019 ed il 31 luglio 2020 contro gli 8.691 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 (+148,7%). Questi i dati diffus ...

Forte crescita degli arrivi di migranti nell'ultimo anno in Italia: sono stati 21'618 tra il 1. agosto 2019 e il 31 luglio 2020 contro gli 8'691 dell'analogo periodo del 2018/19 (+148,7%). Secondo i d ...Forte crescita degli arrivi di migranti nell'ultimo anno: sono 21.618 tra l'1 agosto 2019 ed il 31 luglio 2020 contro gli 8.691 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 (+148,7%). Questi i dati diffus ...