Leo Nucci porta per la prima volta all’Arena di Verona il Gianni Schicchi (Di venerdì 14 agosto 2020) Spettacolo da non perdere all'Arena di Verona, Leo Nucci in veste di regista venerdì 21 agosto porterà per la prima volta sul palco scaligero il "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini in forma semiscenica. Il celebre baritono è impegnato anche nel ruolo del titolo. Si rappresenta una versione dell'atto unico tratta dagli appunti manoscritti di Puccini, notevole per coerenza filologica e perché ci parla anche dei nostri giorni.Ultimo testimone vivente delle volontà del librettista Giovacchino Forzano, nonché interprete storico dell'opera, Nucci è fortemente legato al Gianni Schicchi fin dal lontano 1968 quando fu chiamato per un cameo come interprete del ruolo del Dottor Spinelloccio, ... Leggi su ilfogliettone

