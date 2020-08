Le Strade del Male: trama, cast, anticipazioni film Netflix. Quando esce (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 16 settembre 2020 il catalogo di Netflix si arricchisce del titolo di un nuovo film con Robert Pattinson: stiamo parlando de Le Strade del Male. La pellicola nasce da un’idea di Antonio Campos, il quale ricopre anche il ruolo di regista, e si basa sull’omonimo romanzo nato dalla penna dello scrittore Donald Ray Pollock. La produzione è a cura di Borderline films e Nine Stories Productions. Trattandosi di un contenuto Netflix, gli utenti non avranno difficoltà a raggiungere il titolo alla data di debutto: basterà collegarsi al sito e selezionare il film dal catalogo.Segui Termometro Politico su Google News Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di ... Leggi su termometropolitico

